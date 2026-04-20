【動画】ラウール＆渡辺翔太「SAVE YOUR HEART」ダンス／岩本照＆阿部亮平・深澤辰哉＆向井康二・宮舘涼太＆佐久間大介「SAVE YOUR HEART」ダンス Snow Manの公式TikTokが更新され、ラウールと渡辺翔太による「SAVE YOUR HEART」のダンス動画が公開された。 ■ラウール＆渡辺翔太「SAVE YOUR HEART」ペアダンスを披露 動画冒頭では、渡辺がラウールの耳元に顔を寄せ、“内緒話”をするようなしぐさ