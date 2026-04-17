きょう17日（金）は移動性の高気圧に覆われて、東日本や北日本を中心に晴れるでしょう。西日本は雲が広がりやすく、夕方以降は九州と中国地方の一部でにわか雨があるかもしれません。念のため空模様の変化にお気をつけください。予想最高気温は西日本から東日本で23度前後、北日本は15度前後で、季節先取りの暖かさが続くでしょう。太平洋側ではきのう16日（木）より3度前後低くなりますが、日本海側ではきのうより大幅に高いとこ