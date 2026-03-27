お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の東良介（33）が、26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。相方・大東翔生（33）について語った。2014年に結成した「ダブルヒガシ」。23年に「第12回 ytv漫才新人賞決定戦」、ABC「第44回ABCお笑いグランプリ」で優勝、24年には「第9回上方漫才協会大賞」大賞に輝くなど、関西の賞レースで結果を残し、実力派漫才コンビとして知られる。同番組では「ダ