令和になり、SpotifyやApple Musicなどのストリーミング・サービス（ここでは便宜的に「サブスク」と呼ぶことにする）の影響で、日本の若い世代や海外のリスナーが、昭和や平成初期の楽曲を聴いたり、歌ったりしているのを見聞きすることが多くなった。特に、当時の日本の洗練された演奏や歌唱が、今、世界的なシティ・ポップ・ブームとして再評価されている点は大きいだろう。【写真】早見優、中森明菜の楽曲も「意外な曲」が聴