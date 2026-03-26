3月24日、坂口杏里容疑者が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが報じられた。世間では、驚きの反応とともに、逮捕前のSNSでの言動を思い返す声もあがっている。

「各社報道によると、坂口容疑者は17日午後、都内のコンビニで300円相当のサンドイッチ1個を盗み、現行犯逮捕されたといいます。坂口は容疑を認めており、現在も勾留中とのことです。

最近は、2度めのスピード離婚が話題になるなど、相変わらず “お騒がせ” な様子でしたが、生活面は厳しかったのかもしれません。女優・坂口良子さんの娘として、バラエティ番組で活躍していた時期を知る人々からは『やるせない』といった反応があがっています」（芸能担当記者）

坂口といえば、2世タレントとして活躍していたが、母・良子さんが2013年に亡くなり、ほどなくしてタレント業は失速。セクシー女優としてデビューするも、2017年には、タレント引退を発表した。その後はキャバクラやデリヘルなど “夜の世界” で活動したり、ホスト通いや2度の逮捕を経験したりと、なにかと世間の心配を集めてきた。

2度の結婚を発表したが、どちらもスピード離婚。2025年11月には2度めの離婚を発表し、新宿二丁目のバーで勤務していることを公言してきた。バーのオーナーであるインフルエンサー・ウヅちゃんのTikTokにたびたび登場し、「新宿二丁目には公園、緑がいっぱいあります！」と店の宣伝に勤しむ姿も見られた。

「坂口さんは、タレント時代にはかなり細身でしたが、最近のSNSで見かける近影では、一時期よりふっくらとして、穏やかな表情を見せていました。服も上下ダボッとしたスウェットが多く、シルエットが大きく見えるようになっており、『だいぶふくよかになった』と驚きを集めていたんです。

いっぽう、今年1月におこなっていたTikTokライブ配信では、床に落として細かく崩れた豆腐を拾って、器に戻して食べるという “奇行” を見せ、ネット上では『生活は大丈夫なのか』といった心配の声があがっていました」（同）

逮捕前には、勤務先のバーをやめていたことも発覚。バーのオーナーは、TikTokで更新した動画で、坂口について「いなくなりましたね。やめました」と言及。コメント欄では、ユーザーの質問に答える形で、店をやめたことについて「スタッフとのコミュニケーショントラブルですね」と明言している。

職も失い、頼れる身寄りもいない坂口。必要なのは、生活面を立て直すための行政支援という指摘もある。いまだ勾留中だという坂口の胸中は……。