Amazon.co.jpで、アップルの新型オーバーイヤーヘッドホン「AirPods Max 2」の予約受付が始まった。発売日は4月1日で、価格は8万9800円。 AirPods Max 2 オレンジ 「AirPods Max 2」は、新たにH2チップを搭載したモデル。これにより、前モデルと比べて最大1.5倍のアクティブノイズキャンセリング（ANC）に対応するほか、適応型オーディオや会話感知、声の分離にも対応する。さらに、ライブ翻訳