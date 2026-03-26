日本サッカー史上初となる、兄弟でのワールドカップ出場という偉業が現実味を浴びている。25歳の兄・海舟（マインツ）と22歳の弟・航大（NEC）、佐野兄弟である。ともにクラブでは絶対的な存在。今夏のステップアップ移籍はほぼ間違いないだろう。海舟はブンデスリーガで全試合フル出場を続けている。今季はカンフェレンスリーグでも基本的には先発。それでいて90分間スタミナが落ちず、攻守に走り続ける。ガツガツとボー