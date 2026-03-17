ロケバスの中で20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われたお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、女性から被害の訴えを聞いた母親への証人尋問が行われています。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われ、初公判で「同意してくれていると思った」として無罪を主