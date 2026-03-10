しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、3月11日から春の期間限定メニューを販売する。それにともない、メディア向け試食会が10日に開催された。卒業や入学、新生活など節目の多い春にふさわしい食材として、愛媛県産の鯛を使用した「鯛しゃぶ」と、銘柄豚を特製だしで楽しむ「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」の2商品を展開する。【写真10点を見る】「鯛しゃぶ」と「山形恵み豚しゃぶ」、春野菜が同時に味わえる「鯛し