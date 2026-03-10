【しゃぶしゃぶ温野菜】「鯛しゃぶ」と「山形恵み豚しゃぶ」を新発売 / たけのこご飯や花見もちアイスがついた「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」を実食

しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、3月11日から春の期間限定メニューを販売する。それにともない、メディア向け試食会が10日に開催された。

卒業や入学、新生活など節目の多い春にふさわしい食材として、愛媛県産の鯛を使用した「鯛しゃぶ」と、銘柄豚を特製だしで楽しむ「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」の2商品を展開する。

【写真10点を見る】「鯛しゃぶ」と「山形恵み豚しゃぶ」、春野菜が同時に味わえる「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳(食べきりセット)」を写真で見る

「鯛しゃぶ」では、刺身でも楽しめる新鮮な愛媛県産の鯛をさっとだしにくぐらせることで、ふんわりとした食感と繊細な旨みを引き立てる。

「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」では、はまぐりの旨みを加えた特製黄金だしを使用。銘柄豚の「認定 山形豚」と白菜･レタス･きのこなどに加えて、たけのこ、かぶなどの春野菜を提供する。

「山形豚」はクセがなく、脂のやさしい甘みが特徴。特製黄金だしは、はまぐりの上品な香りと「山形豚」との相性の良さにこだわって開発したという。

〈「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳(食べきりセット)」実食レビュー〉

◆鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳(食べきりセット)

価格:税込3,828円

鯛しゃぶ、豚しゃぶ、前菜の「塩タンのサラダ仕立て」、たけのこ･かぶ･わかめの季節野菜、レタス･白菜･きのこ･人参･ねぎなどの野菜、たけのこごはん、デザートの「花見もちアイス」の御膳セット。

「鯛しゃぶ」1皿は鯛が8枚。しゃぶしゃぶにしても勿論おいしいが、刺身でも食べられるということで、半分は刺身で食べた。刺身でもおいしい鯛で、しゃぶしゃぶの間に刺身をはさみながら食べ進められるのは贅沢だった。

鯛しゃぶ

「特製黄金だし」は、鶏骨と香味野菜のブイヨンをベースに、昆布･豚･はまぐりの旨みを重ね、淡口醤油で仕上げている。これにより、豚肉の甘みとはまぐりの味わいが重なり合う。まずは黄金だしだけを飲んでみたところ、はまぐりの味がしっかりと感じられた。豚肉との相性、野菜との相性も良かった。

しゃぶしゃぶ

春の季節野菜は「たけのこ」「かぶ」「わかめ」の3種。なかでも「かぶ」は、少し長めに煮込むことで味が染み、とろとろの食感を楽しめるので特におすすめだ。

春野菜３種（わかめ、かぶ、たけのこ）

また、サイドメニューとして、だしの香りとたけのこの風味が広がる「たけのこごはん」や、デザートの「花見もちアイス」もラインナップされ、春の味覚を最後まで堪能できる御膳となっている。

たけのこごはん

山形恵豚しゃぶは3皿で、豚肉が2皿に豚タンが1皿。鯛しゃぶ1皿とたくさんの野菜に加えて「塩タンのサラダ仕立て」、「たけのこごはん」、「花見もちアイス」で、お腹いっぱいになった。

【写真を見る】「塩タンのサラダ仕立て」、「花見もちアイス」を写真で見る

温野菜商品マーケティング部･部長の杉山仁美氏は「温野菜というと食べ放題のイメージが強いので、お客様に“ものたりない”と思われないよう、ボリュームにはこだわった」とコメントした。

〈「鯛しゃぶ」メニュー〉

◆鯛しゃぶ(1皿)

価格:税込1,320円

上質な旨みと甘みが広がる愛媛県産の鯛を使用。豊かな海で育った鯛ならではの引き締まった身質と上品な脂のりが特徴。シンプルな「利尻昆布だし」にくぐらせ、「ポン酢」で味わうのがおすすめの食べ方だという。

〈「山形恵み豚しゃぶ」関連メニュー〉

◆春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ(食べ放題)

価格:1人4,378円(税込) ※120分制(90分ラストオーダー)

きめ細やかでしまりのある肉質と脂の甘みが特徴の「認定 山形豚」を、はまぐり香る「特製黄金だし」で味わう食べ放題コース。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きとなる。

〈しゃぶしゃぶ温野菜 春の期間限定メニュー概要〉

対象店舗はしゃぶしゃぶ温野菜全店。販売期間は2026年3月11日から5月19日までを予定している(無くなり次第終了)。御膳メニューのだしは「はまぐり香る特製黄金だし」と、他9種類から選べるだしの2色鍋で提供する。