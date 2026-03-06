食楽web 都心からのアクセスも良く、駅周辺の再開発でますます注目度が高まっている神奈川県海老名エリア。ショッピング施設や文化スポットが充実する一方で、実は実力派の飲食店が点在するグルメの穴場でもあります。 今回は、旅ライターが実際に訪れて、食べ歩いたお店の中からおすすめしたい5軒を厳選。休日のお出かけの参考にしてみてください。 モーニング限定でパン食べ放題！『パンとエスプレッソと花束を』