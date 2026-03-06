ディー・エル・イーは、「DLEオンラインくじ『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』」の販売を開始した。＞＞＞ちょっと個性的なコアラのマーチくじの景品をチェック！（写真14点）本オンラインくじは、長年親しまれてきた「コアラのマーチ」の中でも、個性的な絵柄にフォーカスすることで、ファンの皆様に新たな発見と接点を提供する試み。個性豊かなコアラのマーチのキャラクターたちを中心に、すべて実際のお菓子で出会える絵