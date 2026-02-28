2026WBC広報事務局は27日、天皇陛下が3月8日のWBC日本-オーストラリア戦を観戦すると発表した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 WBC1次ラウンド・プールCの日本-オーストラリア戦は、8日の19時より東京ドームで開催される。天皇陛下のWBC観戦は皇太子時代を含めると今回で3回目。なお、天皇陛下としては、60年ぶり3度