TBSの若林有子アナ（29歳）が、2月27日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。後輩に体重を減らす方法を聞いているが、教えてもらっても「無理」と言っていると語った。リスナーからのメールで痩せにくくなったという話が出た後、今田耕司、そして若林アナも体重が戻りにくくなったという話題となる。若林アナは「体重が、前はラーメンとか焼肉を食べて一時的に増えても、次の週にあんまり食