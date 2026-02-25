アニメ『クレヨンしんちゃん』のYouTube公式チャンネル「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル」が、2026年2月25日（水）に開設3周年を迎えた。©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK公式チャンネルでは毎週火・水・金・日曜日にテレビアニメから厳選した動画を配信しているほか、映画の最新情報やオリジナル企画なども随時届けている。チャンネル登録者は120万人を超え、ますます盛り上がりをみせている。