「クレヨンしんちゃん公式チャンネル」3周年特別企画！全9本の厳選エピソードを公開
アニメ『クレヨンしんちゃん』のYouTube公式チャンネル「【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル」が、2026年2月25日（水）に開設3周年を迎えた。
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
公式チャンネルでは毎週火・水・金・日曜日にテレビアニメから厳選した動画を配信しているほか、映画の最新情報やオリジナル企画なども随時届けている。
チャンネル登録者は120万人を超え、ますます盛り上がりをみせている。
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
そして、この3周年を記念し、カスカベのスケ番3人組“埼玉紅さそり隊”（ふかづめ竜子、魚の目お銀、ふきでものマリー）がチャンネルを期間限定でジャック中。
アイコンやバナーも3周年バージョンとなっている。
◆入隊試験（クイズ）に挑戦！
2月25日（水）よる7時より「【3周年特別企画】紅さそり隊 入隊試験・厳選エピソード9本」を公式YouTubeにてプレミア配信（同時視聴）することが決定。
同配信では、埼玉紅さそり隊が活躍する選りすぐりの動画9本を一挙公開。さらに動画の中から「埼玉紅さそり隊 入隊試験（クイズ）」が出題される。
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
「紅さそり隊の掟三箇条に、しんのすけが勝手に付け足したものは何？」など、ファンなら思わずニヤリとしてしまう問題がもりだくさん。
動画を楽しみながら入隊試験（クイズ）に挑戦できる参加型の企画となっている。
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
埼玉紅さそり隊も「あたいらのおはなしを集めたぜ！紅さそり隊入隊試験と一緒に楽しんでくれ！」と気合い十分だ。
