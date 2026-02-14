明日15日(日)は春本番の暖かさで、東京都心では最高気温が18℃と4月上旬並みになるでしょう。前橋市では20℃まで上がる予想です。一転して16日(月)から寒気が南下。16日(月)夜から17日(火)明け方にかけては関東で雪が舞う可能性があります。一気に冷え込みますので、激しい寒暖差に注意が必要です。明日15日(日)は春本番の暖かさに今日14日(土)は季節先取りの暖気が流れ込み、春の暖かさとなりました。東京都心の最高気温は15.1℃