今年6月にK-POPボーイズグループBTSの公演が予定されている韓国・釜山（プサン）地域の宿泊施設の平均宿泊料金が、2.4倍に跳ね上がっていることがわかった。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性の「蛮行」あるホテルは、通常10万ウォン（日本円＝約1万円）だった宿泊料金をわずか1週間で75万ウォン（約7万9000円）まで引き上げている。2月13日、韓国の公正取引委員会と韓国消費者院は、6月のBTS公演を控えた釜山地域の