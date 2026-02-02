「頭がいい」とはどういうことか。組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「『バカだと思われたくない』という人々に向けて、『頭のよさ』を扱う本がたびたび出版されてきた。この傾向は幼児や中高生向けの本にまで広がっている」という――。※本稿は、勅使川原真衣『「頭がいい」とは何か』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■2000年代に始まった「地