【君は明け星】 1月21日 連載開始 【拡大画像へ】 小学館は1月21日、原作・市原武法氏、作画・小山愛子氏によるマンガ「君は明け星」の連載を週刊少年サンデーで開始した。サンデーうぇぶりでも第1話「魔法使いをたずねて」が無料公開されている。 本作は「舞妓さんちのまかないさん」の小山愛子氏が描くファンタジックな旅物語。魔法が使える不思議な少女あずきと、動いてし