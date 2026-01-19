グリーンランド問題でドル全面安ダウ大幅下落、金最高値仏「貿易バズーカ」要請 グリーンランド巡り米国と欧州諸国が対立、リスク回避の動きが広がっている。 トランプ発言で米ドルに対する信頼性低下でドルは対主要国通貨で下落している、ドル円は157.50円台に軟化。ユーロやポンドが対ドルで上昇に転じている影響でユーロ円とポンド円も上昇。 スイスフランは対ドルで0.6%上昇、下落