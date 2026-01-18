現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、遠藤航を擁するリバプールはバーンリーとホームで対戦した。42分にフロリアン・ヴィルツのゴールでリードを奪うが、65分に同点弾を献上。その後は得点を奪えず、１−１のドローに終わった。格下相手に勝点３を獲得できなかったなか、先発したヴィルツは躍動。先制点の場面では、エリア内左で味方からパスを受けると、右足を一閃。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。