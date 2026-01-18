「すんごいところぶち込んだな」リバプールのドイツ代表MFが鮮烈弾！ 直近６戦で４ゴール目「プレミアに順応してきたね」など反響
現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、遠藤航を擁するリバプールはバーンリーとホームで対戦した。
42分にフロリアン・ヴィルツのゴールでリードを奪うが、65分に同点弾を献上。その後は得点を奪えず、１−１のドローに終わった。
格下相手に勝点３を獲得できなかったなか、先発したヴィルツは躍動。先制点の場面では、エリア内左で味方からパスを受けると、右足を一閃。強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。
これでヴィルツは、公式戦ここ６試合で４ゴール目。今季にブンデスリーガのレバークーゼンから移籍金１億1600万ポンド（約232億円）で加入したドイツ代表MFは、シーズン序盤こそ不安定なパフォーマンスもあり、現地では批判の声も聞こえていた。しかし、ここに来てついに本領を発揮しつつある。
この活躍ぶりにSNS上では、「プレミアに順応してきたね」「最高」「やっぱりすごい選手」「上手え」「身体開いてニア。これできる選手は一流ですからね」「ヴィルツ最近復活しすぎやろ」「すんごいところぶち込んだな」「本領発揮ですね」「ゴールが増えてきて嬉しい」などの声があがっている。
復調の兆しをファンも喜んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールのドイツ代表MFが鮮烈弾！ 直近６戦で４ゴール目となる一撃
