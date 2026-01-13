ローソンストア100（神奈川県川崎市）の「ローソンストア100」が、一度食べたら止まらない“やみつき系メニュー”を集めたフェア「やみつきチャレンジ」を1月14日から期間限定で開催。オリジナル商品10品を発売します。【画像】わわっ、背徳感やっば！コチラが「一度食べたら止まらない」ローソン100新商品です！（11枚）商品は、「悪魔のおにぎり」（167円、以下、税込み）、「やみつき悪魔の焼きそばパン」（135円）、「悪