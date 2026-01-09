スマホを落とした“だけ”で増大するリスク（Graphs / PIXTA）弁護士JPニュース

新宿でスマホ紛失し「二次被害」2か月後に届いた謎メッセージの意味

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新宿でスマホを紛失し、二次被害に遭ったという53歳男性
  • 紛失の2カ月後に、見知らぬ番号から英文のメッセージが2通届いたという
  • 「君への電話もこっちに届いている」など、不穏な内容が並んでいたそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 猫語翻訳アプリと人間が同化!?人の本心を翻訳できるようになった高校生が盛大な翻訳ミス！鈍感さに失笑…【作者に聞く】
    猫語翻訳アプリと人間が同化!?人の本心を翻訳できるようになった高校生が盛大な翻訳ミス！鈍感さに失笑…【作者に聞く】 2026年1月6日 17時0分
  • レアアース（希土類）の開発準備を進めているとみられる中国広東省の鉱山（中央奥）
    中国の軍民両用製品の禁輸発表、レアアース含まれるか分からず「詳細を見極めている」…懸念の声相次ぐ 2026年1月7日 20時31分
  • SNSで「iPhoneを未来の日付にしてキャッシュ削除」注目も起動不能になる報告続々
    SNSで「iPhoneを未来の日付にしてキャッシュ削除」注目も起動不能になる報告続々 2026年1月8日 12時27分
  • 韓国SNSで流行の「貧乏ミーム」に批判集まる＝韓国ネット「ただのマウント」「面白くないし下品」
    韓国SNSで流行の「貧乏ミーム」に批判集まる＝韓国ネット「ただのマウント」「面白くないし下品」 2026年1月5日 19時0分
  • 女性の遺体が発見された現場（１日午後３時５０分、群馬県富岡市野上で）
    遺体で発見された女性の通帳で出金試み失敗か…通帳と印鑑盗んだ疑いで逮捕の男、金融機関窓口で昨年末 2026年1月4日 15時27分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「クスリ漬けにされたのでは」
    2. 2. 救急車内のアドレナリン 1本紛失
    3. 3. ニノさんが3月で終了 調整難しく
    4. 4. ベトナム人に刺され20代男性死亡
    5. 5. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
    6. 6. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    7. 7. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
    8. 8. マネとの不適切なやり取り発覚
    9. 9. 「加害少年への私刑が始まった」
    10. 10. 2度とやらないで ロコの相手注意
    1. 11. 15歳にAV出演の契約手続きせずか
    2. 12. 大分中学で暴行「限界」教師の声
    3. 13. 知人がスパーリングで倒れ死亡か
    4. 14. 妊娠中に「大爆発」して離婚危機
    5. 15. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    6. 16. 返金しろ「家系」で中国人客怒る
    7. 17. 旧統一教会の信者だったと認める
    8. 18. はたらく細胞 金ローで初放送へ
    9. 19. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
    10. 20. 年末ジャンボ 佐世保で10億円
    1. 1. 救急車内のアドレナリン 1本紛失
    2. 2. ベトナム人に刺され20代男性死亡
    3. 3. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
    4. 4. 「加害少年への私刑が始まった」
    5. 5. 15歳にAV出演の契約手続きせずか
    6. 6. 大分中学で暴行「限界」教師の声
    7. 7. 知人がスパーリングで倒れ死亡か
    8. 8. 返金しろ「家系」で中国人客怒る
    9. 9. 年末ジャンボ 佐世保で10億円
    10. 10. 倒れた客 13時間放置され死亡
    1. 11. 羊50頭がスーパー来店 独で混乱
    2. 12. れいわ大揺れ 副代表に党内怒り
    3. 13. 暴行動画の高校 配信者が殺到か
    4. 14. 老後破産 避ける4つのステップ
    5. 15. 私が福田和子に支配される…告白
    6. 16. 60歳女性との男女関係を無断撮影
    7. 17. おばあさん土葬→おじいさん遺体
    8. 18. レアアース泥 日本の希望の光に?
    9. 19. 80代男性と70代男性に性加害か
    10. 20. 郵便物を放棄・隠匿　徳島中央郵便局の男性社員を懲戒解雇【徳島】　
    1. 1. 旧統一教会の信者だったと認める
    2. 2. 実家じまい急ぎ過ぎた 深い後悔
    3. 3. 後頭部に蹴り いじめ動画が拡散
    4. 4. ルンバ破産 異常事態陥っていた
    5. 5. 高市氏波紋 安倍氏の遺影を持参
    6. 6. 元伊藤忠社長の丹羽宇一郎氏死去
    7. 7. 非道 性交渉の様子をLINEに記す
    8. 8. 外国人に「二重価格」が波紋
    9. 9. 推し活がスパイ扱い? SNS大荒れ
    10. 10. 小4女児が失踪 おじさんが関与か
    1. 11. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
    2. 12. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    3. 13. 未成年の部屋 腐った食品まみれ
    4. 14. 攻撃非難しなければ「こうなる」
    5. 15. 小野田氏「男装スタイル」の理由
    6. 16. 中国 東シナ海でガス田試掘か
    7. 17. 認知症の妻を亡くす 戦友だった
    8. 18. ガソリン価格 8週連続の値下がり
    9. 19. シャワーだけの人 幸福度が低い
    10. 20. 14人死傷事故 男の異常行動怒り
    1. 1. 「クスリ漬けにされたのでは」
    2. 2. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    3. 3. IKEA 中国で同時閉店ラッシュ
    4. 4. 中国側「日本は一線を越えた」
    5. 5. 米 66の国際機関から脱退を指示
    6. 6. 金正恩氏 激怒してホンネ炸裂か
    7. 7. 変わり果てた中国美女に憶測続出
    8. 8. 「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】
    9. 9. 高市内閣2兆6000億円消失の危機
    10. 10. 4000万本売り上げたゲームに寄付
    1. 11. 店員が手で飲み物かきまぜ 中国
    2. 12. 移民ではない37歳女性死亡 米
    3. 13. 中国 火星に水の存在を発見
    4. 14. 米財務省 GCF離脱を通知した
    5. 15. ベネズエラの中国製武器に疑問
    6. 16. 変わり果てた中国美女 父の不安
    7. 17. 独は「休んで、休みまくる」思考
    8. 18. もののけ姫 IMAX4K修復版で公開
    9. 19. 鍋へ放尿→5300万円賠償に 中国
    10. 20. ハルビンの「雪像」が公開 中国
    1. 1. カロリーゼロの「リスク」指摘
    2. 2. ミニストの根幹揺るがす重大赤字
    3. 3. 25年経ち...億トレーダーに驚愕
    4. 4. NHKの受信料収入 約1000億円減少
    5. 5. メディアが黙殺 片山大臣の正論
    6. 6. 対日嫌がらせ…日本は非常に不利
    7. 7. 駅ホーム降りての移動 なぜダメ?
    8. 8. 白川郷に外国客111万人「限界」
    9. 9. 赤レンガ倉庫 市民と行政の決断
    10. 10. プロが警告する「危険な擁壁」
    1. 11. 50代独身者に深い葛藤見えてきた
    2. 12. Grok生成画像 85％は性的表現か
    3. 13. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    4. 14. 丸亀製麺 一部商品の価格を改定
    5. 15. 日中関係の悪化 日経平均は続落
    6. 16. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
    7. 17. 管理費「5000円以上」値上げ嫌だ
    8. 18. 三井住友カードGに大きな企画3つ
    9. 19. 吉野家 厚切り豚角煮が復活
    10. 20. 優秀なリーダーの「もう1つ」
    1. 1. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    2. 2. スマホユーザー必携のアプリ
    3. 3. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    4. 4. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    5. 5. iPhoneの時刻変更で容量増 話題
    6. 6. EY日本「世界一の起業家出たい」
    7. 7. OpenAI 健康情報と統合の新機能
    8. 8. GEEKOMのミニPC「A7 MAX」実機
    9. 9. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
    10. 10. 二足歩行ロボ アピールに懸念も?
    1. 11. Nano Banana 性能引き上げるには
    2. 12. 角度調整が自由で快適！人気の両端回転ケーブルがコネクタ部分を改善して発売
    3. 13. 軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
    4. 14. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    5. 15. ChatGPTの新機能 米OpenAIが発表
    6. 16. FFmpegがGitHubで中国半導体メーカー・Rockchipに対してDMCA削除通知を出す
    7. 17. 「Mac Fan」定期刊行を終了へ
    8. 18. 「ダイエットしてるのに体重が減らない…つらい」ChatGPTがなんとかしてくれるかも
    9. 19. 宇宙飛行マウス、帰還後1ヶ月で9匹の子を出産
    10. 20. ロジクールのアプリ「Logi Options+」「Logicool G HUB」のmacOS版で不具合発生、復旧方法はコレ
    1. 1. 2度とやらないで ロコの相手注意
    2. 2. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
    3. 3. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
    4. 4. 桃田賢斗が結婚「感謝しかない」
    5. 5. タトゥーゴリゴリ 優里に反響
    6. 6. 澤村拓一が引退 THANK YOU, FANS
    7. 7. 大谷翔平は170kmくらい投げれる
    8. 8. 「球界No.1イケメン投手」結婚か
    9. 9. 「女優かと」ゴルファーに称賛
    10. 10. 大谷めぐるド軍監督の発言が波紋
    1. 11. 寝ていませんよ 原晋監督に秘話
    2. 12. 角田裕毅に「大きな障壁がある」
    3. 13. 大迫傑も「1人1000万円」大絶賛
    4. 14. トルコ1部 伊藤洋輝の獲得検討か
    5. 15. 最大721億円の争奪戦 ド軍強奪か
    6. 16. エムバペ レアルにて反感買う?
    7. 17. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
    8. 18. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
    9. 19. 澤村拓一引退「THANK YOU,FANS」
    10. 20. 別大マラソンに9人の「原軍団」
    1. 1. ニノさんが3月で終了 調整難しく
    2. 2. マネとの不適切なやり取り発覚
    3. 3. 妊娠中に「大爆発」して離婚危機
    4. 4. 佐久間氏がタレ絶賛 そら売れる
    5. 5. 父の職業明かした森香澄をカット
    6. 6. 泉房穂氏「独身税」徴収に憤り
    7. 7. 杞憂か 星野&新垣めぐる不穏な噂
    8. 8. 米倉 逮捕状を請求されていたか
    9. 9. うつ病のYouTuberがTV出演 疑問
    10. 10. またフジか パワハラ報道に落胆
    1. 11. 兄弟YouTuber突然解散…困惑の声
    2. 12. 松屋でルール違反者現れ批判殺到
    3. 13. 咳と痰が酷くて 体調不良を報告
    4. 14. 元ME:I・飯田栞月、インスタ開設 なりすましによる混乱防ぐため「私自身開設するには早いと感じており」
    5. 15. カウコン最悪だった 不満が続出
    6. 16. フジ元社員の「内情告白」が波紋
    7. 17. 宮古島は芸能人の島に 住民嘆き
    8. 18. 徹子の部屋で喫煙…映像に震える
    9. 19. 米倉涼子、化粧品CMから完全削除
    10. 20. 水卜アナ 容赦なく加藤斬り捨て
    1. 1. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
    2. 2. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    3. 3. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
    4. 4. 店員が見た夫の態度に静かな怒り
    5. 5. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
    6. 6. ダイソーの冷凍保存容器が大活躍
    7. 7. ケイト26年春新作｜頬までが目ヂカラ領域♡『バウンシーチークシャドウ』全5種をスウォッチ＆レビュー
    8. 8. おとなしい女子が狙われるワケ
    9. 9. GUで買える淡いピンクのトップス
    10. 10. 年子でもほぼ双子 俳優の仕事
    1. 11. ハニーズ「最強ロングパーカー」
    2. 12. 元テレ朝アナ「ご近所さん」事情
    3. 13. ハニーズで「即戦力ワンピ」登場
    4. 14. 家族みんなのバスタイムに華やか
    5. 15. 40代向け 白髪をぼかす方法
    6. 16. 一気に5日分 ビビンバ弁当レシピ
    7. 17. 沼落ち注意 セブンの新作アイス
    8. 18. 冬コーデの主役 ZARA見逃せない
    9. 19. 3COINS新作「旅行先での万能」
    10. 20. ローソンと「Milk」コラボ開始