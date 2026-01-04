◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)史上初となる2度目の3連覇を果たした青山学院大学。3日には日本テレビで「完全密着！箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」が放送され、総合優勝の立役者となった“新”山の神・黒田朝日選手(4年)に先代の山の神も「本当に異次元でした」と話しました。5区山上りで従来の区間記録を1分55秒も更新した黒田選手。東洋大学時代に3度の区間新記録を含む4年連続5区