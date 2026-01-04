¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÃçÀî¹â»Ö¡Û´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï£´Æü¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£Íû»á¤ÎË¬Ãæ¤ÏºòÇ¯£¶·î¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢£µÆü¤ËËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¡£Î¾»á¤Î²ñÃÌ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£·ÐºÑ¶¨ÎÏºö¤ä¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÈó³Ë²½ÌäÂê¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ºß´ÚÊÆ·³¤¬¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¹â¹âÅÙÃÏ°èËÉ±Ò¡Ê£Ô£È£Á£Á