【ニューヨーク＝木瀬武】「投資の神様」と呼ばれる米著名投資家ウォーレン・バフェット氏（９５）が３１日付で、投資会社バークシャー・ハザウェイの最高経営責任者（ＣＥＯ）を退く。世界最大級の投資会社が初のトップ交代で投資戦略をどう変化させるのか注目される。バフェット氏は６０年間トップを務めた同社のかじ取りをグレッグ・アベル副会長（６３）に引き継ぎ、自身は会長となる。株主に向けた１１月の書簡では「私は