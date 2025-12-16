日中関係が悪化する中、高市総理大臣は国会で台湾有事をめぐる自らの答弁の「撤回」を求められましたが、応じませんでした。【映像】台湾有事についての参議院・予算委員会「高市総理の台湾有事に関しての『どう考えても存立危機事態』との発言は撤回すべきではないでしょうか」（立憲・広田議員）「どのような事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総