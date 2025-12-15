仲村トオルが『ビー・バップ・ハイスクール』聖地の静岡・清水に凱旋！！会場に集まった約300人のファンを前に「僕が俳優でいられるのは、この街のみなさんのおかげです！」と感謝の気持ちを語った。オフィシャルレポートをお届け。☆イベントの様子をチェック！（写真6点）＞＞＞映画『ビー・バップ・ハイスクール』（1985年）の劇場公開40周年という記念すべき節目にあわせ、2025年12月13日（土）〜14日（日）の2日間にわたり、