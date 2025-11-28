「ＭＬＢ史上最悪の契約」と呼ばれているエンゼルスのアンソニー・レンドン内野手（３５）が引退する可能性が高くなり、波紋が広がっている。レンドンは２０１９年オフに７年総額２億４５００万ドル（約３８３億円）の大型契約でエンゼルス入り。しかし、故障で欠場を繰り返し、６年間で出場したのは２５７試合で最多は２１年の５８試合。今季も今季股関節手術で全休した。球団が契約最終年の契約をバイアウト（買い取り）するこ