火災が多発傾向にある冬を前に、ミス別府が一日消防長に委嘱され、火災予防を呼びかけました。 【写真を見る】台湾出身のミス別府が一日消防長に委嘱火の取り扱いに注意呼びかけ大分 この活動は秋の全国火災予防運動に合わせて別府市消防本部が実施しているものです。は台湾出身のミス別府、リン・ツーシュエンさんが一日消防長に任命され、委嘱状とタスキが渡されました。リンさんは署員の服装を点検したあと、消防の