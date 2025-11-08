「朝、なんとなく体が重い」「目覚めてもスッキリしない」という人におすすめなのが、“白湯とストレッチ”を組み合わせた【朝の簡単ダイエット習慣】。Hさん（40代・看護師）は、このシンプルなルーティンを４ヶ月間続け、体重−５kg・ウエスト−６cmを達成しました。内臓を温めて代謝を上げ、筋肉をゆるめて燃焼スイッチを入れる--たった“朝10分”で体が変わっていくのです。寝起きの白湯で内臓を目覚めさせるHさんが最初に取り