−５kg＆ウエスト−６cmに成功！白湯とストレッチで代謝を上げる【朝の簡単ダイエット習慣】
「朝、なんとなく体が重い」「目覚めてもスッキリしない」という人におすすめなのが、“白湯とストレッチ”を組み合わせた【朝の簡単ダイエット習慣】。Hさん（40代・看護師）は、このシンプルなルーティンを４ヶ月間続け、体重−５kg・ウエスト−６cmを達成しました。内臓を温めて代謝を上げ、筋肉をゆるめて燃焼スイッチを入れる--たった“朝10分”で体が変わっていくのです。
寝起きの白湯で内臓を目覚めさせる
Hさんが最初に取り入れたのは、起きてすぐに白湯を１杯（約200ml）飲むこと。「以前は冷たい水を飲んでいましたが、白湯に変えるだけで体がポカポカして、すっきり目覚められます」といいます。
白湯は体温に近い約50℃が理想。内臓をじんわり温めることで血流が良くなり、代謝を底上げしてくれます。朝の温かい水分は腸の動きを促し、排出リズムを整える効果も。Hさんも「便通が良くなって、肌の調子まで変わりました」と笑顔を見せます。
ストレッチで“代謝スイッチ”を入れる
白湯を飲んだあとにHさんが行うのは、５分程度の簡単ストレッチ。「肩回しや背伸び、太ももの裏を伸ばすなど簡単な動きです。体がほぐれて“代謝のスイッチが入る”感じ」とのこと。
体を動かすことで、寝ている間に下がった体温を上げ、脂肪燃焼がスムーズに。特に背中や太ももなどの大きな筋肉を動かすと、基礎代謝が高まり日中の消費カロリーがアップ。“白湯で内側を温めてからストレッチで動かす”この順番こそ、代謝アップの黄金リズムです。
４ヶ月で−５kg！“若見え”まで叶った理由
この習慣を４ヶ月続けた結果、Hさんは体重−５kg、ウエスト−６cmを達成。「朝スッキリ起きられるようになり、夜も自然に眠れる。スカートがゆるくなって、肌のツヤまで変わったんです」と笑顔で語ります。
朝に代謝を上げることで、日中のエネルギー消費が自然と高まり、“痩せやすく太りにくい”体へ。短時間でも続けることで、生活リズムと気分まで整うのです。
白湯で内臓を温め、ストレッチで筋肉を目覚めさせる--それだけで代謝が上がり、体も気分も軽くなる。まずは明日の朝、白湯を準備して５分だけ体を伸ばすところから始めてみませんか？＜取材＆文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
