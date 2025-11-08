グランプリ・シリーズ第4戦フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が、150.13点をマーク。今季世界最高となる合計227.18点で2年連続4度目の優勝を飾った。4度優勝は浅田真央に並ぶ歴代2位タイ。12月4日開幕のGPファイナル（愛知）進出も決まり、2026年ミラノ・コルティナ五輪へ前進した。2022〜24年に世界選手権