７日午後９時半頃、新潟県湯沢町湯沢の宿泊施設の駐車場で、宿泊客の３０歳代の男性が体長約１メートルのクマに左腕をかまれるなどして負傷した。男性は病院に搬送されたが、命に別条はない。新潟県警南魚沼署によると、男性は歩いて宿に戻ったところだった。現場はＪＲ越後湯沢駅から北西に約２００メートルの温泉街で、クマは逃げた。同署や町役場が注意を呼びかけている。