プロ野球ドラフト会議で楽天から5位指名を受けた、大分県中津市出身の伊藤大晟投手が市役所を表敬訪問し、意気込みを語りました。 【写真を見る】楽天ドラフト5位の伊藤大晟投手「松井裕樹選手を目標に超えていきたい」出身の大分・中津市長を表敬訪問 中津市役所を訪れたのは、10月のドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目で指名された伊藤大晟投手と中学時代の京築ボーイズの監督、両親の4人です