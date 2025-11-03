大分県内で地方自治や文化の振興など様々な分野に尽力した68人と12団体に対し、県功労者表彰が授与されました。 【写真を見る】県功労者表彰地方自治などに尽力した68人・12団体に授与大分 今年の県功労者表彰には地方自治や農林水産・教育スポーツなど11分野から68人・12団体が選出されました。 大分市で3日表彰式が行われ、去年12月まで県選挙管理委員長を務めた日田市の一木俊廣さん（76）ら各部門の代表に、佐藤