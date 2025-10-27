フェリシモのインナーブランド「flufeel（フラフィール）」から、“ピンクリボン×すべての女性へ”シリーズの新作「フロントオープンブラ＆ショーツ」が登場。機能性・デザイン性・着け心地を兼ね備えたインナーは、病後ケアにも寄り添いながらおしゃれ心を満たしてくれます。代金の一部が乳がん啓発活動に寄付される基金付きで、身にまとうことでピンクリボン活動を応援できる特別なアイテムです。

伸びやかでヘルシーな「フロントオープンブラ＆ショーツ」

【NEW】ピンクリボン×すべての女性へ 伸びやかヘルシーに自由を身に纏う フロントオープンブラ＆ショーツの会

「伸びやかヘルシーに自由を身に纏う フロントオープンブラ＆ショーツの会」は、快適な着け心地とおしゃれを両立した新作。

柔らかなカットソー素材で、肌への負担を軽減。スナップ仕様の前開きデザインで着脱もスムーズです。

カラーは〈マンダリンブラウン〉〈オリーブカーキ〉〈ヘルシーネイビー〉の3色展開。月1セット\4,000（+10% \4,395）で、うち50円が「ピンクリボン基金」として運用されます。

flufeelのブラ新作♡“ピンクリボン×すべての女性へ”シリーズで想いを纏う

綿100％でやさしく包み込む「ブラタンク＆ショーツ」

ピンクリボン×すべての女性へ 思いやりで包み込む綿100％ ブラタンク＆ショーツ〈ハーフオープン〉の会

「思いやりで包み込む綿100％ ブラタンク＆ショーツ〈ハーフオープン〉の会」は、金属を使わないやさしい設計。

上半分がスナップで開くので、着脱や授乳、診察にも便利です。接結素材のふんわりした肌ざわりが心地よく、〈ブラウン〉〈ボルドー〉〈ネイビー〉の3色を展開。

月1セット\4,400（+10% \4,830）で、100円がピンクリボン基金に寄付されます。日常にも思いやりを添えるインナーです。

お買い物でつながるピンクリボンの輪

バスタイムカバー

パッドセット

「ピンクリボン×すべての女性へ」シリーズは、乳がん経験者の声から生まれたアイテムもラインナップ。

温泉での入浴をサポートする「バスタイムカバー」（\4,620）や、自然なシルエットを作る「パッドセット」（\3,410）など、日々を快適に過ごせる工夫が詰まっています。

基金付き商品を選ぶことで、乳がんの早期発見を促進する「ほほえみ基金」を支援できるのも魅力です。

flufeelのブラで、自分を大切にする選択を♡

flufeelの「ピンクリボン×すべての女性へ」シリーズは、インナーを通して“思いやり”と“強さ”をまとう特別なコレクション。

着ける人の心とからだをいたわりながら、女性のライフステージに寄り添ってくれます。

毎日のインナー選びを少しだけ前向きに変えてくれるflufeelのブラで、自分を大切にする一歩を踏み出してみませんか？おしゃれと社会貢献を両立できる新しい選択です。