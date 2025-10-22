スポニチスポニチアネックス

泉房穂氏 自民党と日本維新の会の合意で「かなり残念」と思う点を明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 泉房穂氏が22日のラジオで、日本維新の会自民党との連立合意に言及した
  • 消費税の減税などを掲げていただけに「かなり残念ですね」とコメント
  • 「もうちょっと頑張っても良かったかなって、正直な感想ですけど」と語った
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「モームリ」運営会社に家宅捜索
  2. 2. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  3. 3. Amazon配達で副収入 意外な利点
  4. 4. 日本のレアアース戦略が「進展」
  5. 5. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
  6. 6. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
  7. 7. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
  8. 8. 小野田氏が開けた パンドラの箱
  9. 9. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
  10. 10. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  1. 11. 「親ナメンナヨ?」優樹菜に批判
  2. 12. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
  3. 13. 高橋藍に交際報道 ホテル密会か
  4. 14. 桐谷さん不満か 暴露が波紋呼ぶ
  5. 15. 高市首相の夫「ステルスで支援」
  6. 16. 菅義偉氏に「辛い」の声が殺到
  7. 17. 松村北斗との流出騒動乗り越える
  8. 18. せいや 高速道路で交通事故
  9. 19. 車椅子姿の自民議員に SNS騒然
  10. 20. 「野人化」した3歳児 議論に
  1. 1. 「モームリ」運営会社に家宅捜索
  2. 2. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
  3. 3. 小野田氏が開けた パンドラの箱
  4. 4. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  5. 5. 山本太郎氏 連立をピー音酷評
  6. 6. 番組で「暴言」田原氏に厳重注意
  7. 7. 夫が隠していたのは元恋人の遺体
  8. 8. いっぱい批判して 玉木氏が絶叫
  9. 9. モームリ 元従業員が実態を告発
  10. 10. 「身が大きい！」射水市で恒例のカニ給食　６年生がひとり１匹味わう
  1. 11. 昨日飲み会 3歳児が保育園で告白
  2. 12. 二郎系ラーメン店 炎上が急増?
  3. 13. 国民議員が「誤投票」厳重注意
  4. 14. 高市氏を窮地から救ったメール
  5. 15. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
  6. 16. 抵抗不能にさせ患者に性的暴行か
  7. 17. 新首相就任の裏「大損した議員」
  8. 18. 高市首相「経済対策を最優先で」
  9. 19. 住宅侵入「足のにおい嗅がせて」
  10. 20. ショベルカーごと穴に転落 死亡
  1. 1. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
  2. 2. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
  3. 3. 高市首相の夫「ステルスで支援」
  4. 4. 母が死去 通帳から700万円消える
  5. 5. 日本テレビ「月曜から夜ふかし」BPOが放送倫理違反の判断
  6. 6. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
  7. 7. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
  8. 8. 新幹線で子連れ母がまさか 凍る
  9. 9. 首相選挙で無所属議員に3票 騒然
  10. 10. 恩忘れない 石破氏が公明に謝意
  1. 11. 情報番組で吉村氏批判 炎上の訳
  2. 12. 高市首相の誕生でメルカリに異変
  3. 13. 「タレント議員」不要論が再熱
  4. 14. 高市氏が104代首相 初の女性首相
  5. 15. 高市首相「国民の安全に万全を期す」…北朝鮮の弾道ミサイル発射受け小泉防衛相らに指示
  6. 16. 早期の解散「言ってる暇はない」
  7. 17. 吉村代表 野党も献金受けている
  8. 18. 異例 安保担当補佐官に元自衛官
  9. 19. 高市氏「日本外交を取り戻す」
  10. 20. 高市内閣「サプライズ」と揶揄も
  1. 1. 日本のレアアース戦略が「進展」
  2. 2. 「野人化」した3歳児 議論に
  3. 3. 北朝鮮 日本海側にミサイル発射
  4. 4. 「日本キムチ」独で報道 物議に
  5. 5. 中国がノーベル賞とは無縁な理由
  6. 6. 韓国政府のサーバールームで爆発
  7. 7. 韓国人の旅行 富士宮市が38倍に
  8. 8. 「女安倍」高市総理に韓が不安視
  9. 9. 女性の方が片頭痛を経験する理由
  10. 10. 韓国 中国に技術逆転されたか
  1. 11. サルコジ元大統領 禁錮5年の判決
  2. 12. Tumblr買収は「最大の失敗かも」
  3. 13. 日本の祭りと居酒屋に外国人感動
  4. 14. ウ 国民食ボルシチ作り方披露
  5. 15. 金塊盗む? パリ博物館の女を拘束
  6. 16. 犬の9割が声帯切除 台湾で処分か
  7. 17. トランプ氏「日本へ行く」と明言
  8. 18. 日本人が知らない米国の航空会社
  9. 19. 仏サルコジ元大統領 正式に服役
  10. 20. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 膨張と異臭 ツナ14万パック回収
  3. 3. 数百万円損?「隠れ年金」の実態
  4. 4. ふるさと納税の返礼品に日産GT-R
  5. 5. 沼津アーケード名店街に新ランドマーク、複合施設に着工　2028年度完成へ
  6. 6. 中国バッテリーメーカー自主回収
  7. 7. 高市首相 吉村氏に冷たい視線か
  8. 8. 新人のほうが160円高い 即行退職
  9. 9. 韓スタバ激怒 非常識な迷惑行為
  10. 10. 秋葉原 静かに進行する中国化
  1. 11. 「チェキ」シリーズ新製品、来月発売…自撮り用のインカメラ搭載
  2. 12. 50代でも取れば人生勝ち組の資格
  3. 13. 日本で貧富の格差拡大も 見解は
  4. 14. 「汁なし麺」人気拡大の背景
  5. 15. 「そばチェーン」人気集める理由
  6. 16. モバブ発火事故多発で 行政指導
  7. 17. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  8. 18. 廃墟化? 噂の代官山を実際に歩く
  9. 19. 大阪の一等地 270億もガラガラか
  10. 20. 楳図かずお氏の「漂流教室」
  1. 1. ダイソーのカードホルダーが便利
  2. 2. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
  3. 3. Anker 対象製品の回収を開始
  4. 4. 「ChatGPT アトラス」の実力は
  5. 5. 従来のドラレコとの違いに驚き
  6. 6. Win10使い倒せる 救世主が登場
  7. 7. 漫画「コブラ」の人型ロボに驚き
  8. 8. 薄いスマホ 売れないモデルは
  9. 9. MacBook Pro 発表会なしのウワサ
  10. 10. M5チップ搭載「iPad Pro」登場
  1. 11. 折りたたみiPhone 成功するには
  2. 12. 「マイナ免許証」取得で混乱も
  3. 13. Meta AIグラスが海外で話題に
  4. 14. 新「iPad Pro」の中身をレビュー
  5. 15. 理想を叶えるコードレス掃除機
  6. 16. GoogleのAIマジすごい 機能解説
  7. 17. 「家族の安心」守るカメラ2機種
  8. 18. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  9. 19. ローカルで動くAI 何ができる?
  10. 20. なぜサムスンは三つ折りスマホに賭けるのか？ 売れない予感でハイリスクしかない
  1. 1. 大谷翔平の巨額投資 ド軍は元?
  2. 2. 9試合で11得点でも 上田を疑問視
  3. 3. ジーター氏が大谷に辛口発言
  4. 4. 大谷翔平超え? の絶好調男に震撼
  5. 5. 契約解除の河村へ 93文字エール
  6. 6. SB激震 巨人が有原航平を獲得か
  7. 7. 岡本獲得の切り札 松井秀喜氏か
  8. 8. 真美子さんだけ白い 注目集まる
  9. 9. 止めるの不可能? 14試合24得点FW
  10. 10. 大谷の元同僚がエンゼルス監督に
  1. 11. 落とし穴? ド軍にファン離れ危惧
  2. 12. ドラフト目玉投手の 第1希望球団
  3. 13. 大谷翔平 過去の「7つの偉業」
  4. 14. MLBのWS 大谷翔平に登板機会は
  5. 15. ド軍 WSの先発ローテーションは
  6. 16. おかもとまりさんのビキニに反響
  7. 17. CS廃止は不可能か 球界の思惑
  8. 18. 大谷 ポストシーズンHR8本に驚き
  9. 19. 大相撲の英公演で 力士何食べた
  10. 20. 日ハム・八木打撃コーチが退団へ
  1. 1. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  2. 2. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
  3. 3. 「親ナメンナヨ?」優樹菜に批判
  4. 4. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
  5. 5. 高橋藍に交際報道 ホテル密会か
  6. 6. 桐谷さん不満か 暴露が波紋呼ぶ
  7. 7. 松村北斗との流出騒動乗り越える
  8. 8. 菅義偉氏に「辛い」の声が殺到
  9. 9. 布団ちゃん 陰部擦りつけを否定
  10. 10. 父と愛人が行為 丸聞こえだった
  1. 11. せいや 高速道路で交通事故
  2. 12. 車椅子姿の自民議員に SNS騒然
  3. 13. 安達祐実 新恋人と半同棲生活か
  4. 14. マヂラブ村上 医師から余命宣告
  5. 15. 高速で事故 せいやが死にかける
  6. 16. 玉木氏が釈明→ネットは辛辣コメ
  7. 17. 仏パリの博物館で金塊窃盗 中国籍の24歳女をスペインで逮捕
  8. 18. 国分が訴えるか 日テレ人権侵害
  9. 19. 「ガッキーロス」CM巡りSNS悲鳴
  10. 20. 根本美緒が高市内閣めぐり不満
  1. 1. 思わずときめく マック新作パイ
  2. 2. 夫婦の営みなく 妻が後悔した話
  3. 3. 「超パパ」の自信が14時間で崩壊
  4. 4. 発達障害? すぐ怒る子への対処法
  5. 5. 会社員の日常 4年前の絶望を語る
  6. 6. 40・50代「白髪ぼかしヘア」紹介
  7. 7. アニメ「異世界放浪メシ2」見所
  8. 8. 家出ても無意味 毒親と関係断つ
  9. 9. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
  10. 10. ZARAの黒ワンピが大人コーデに
  1. 11. 駅員が「犯人扱い」される話
  2. 12. 時短で 3COINSのバンスクリップ
  3. 13. GUとrokhのコラボ 3弾が登場
  4. 14. 知っておきたい栄養素の効能
  5. 15. 保育士時代の予想外な行動に反響
  6. 16. 同居の話を進める義母に嫁が呆れ
  7. 17. GWの細見えスカートが狙い目か
  8. 18. マスクの「あるある」徹底検証
  9. 19. タカノ 1周年の限定スイーツ登場
  10. 20. 「来年の先生は誰だと思う？」盛り上がる園児には絶対に言えないこと

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得