クルマの盗難被害が後を絶たない。以前に比べるとその被害件数は減ってはいるものの、2021年を境に増加に転じており、不安に感じる人も少なくないはず。 【画像】盗難被害に遭わないためのアイテムがカースティールブロッカー SOS820だ 警視庁が発表している盗難認知件数では、2024年は6080台となっており、近年で最も少なかった2021年の5182台と比べて898台増、2023年比でも318台増えている。毎年6000台