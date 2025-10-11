妊婦にとって、日常生活の中で不安に感じることの一つが「移動」。特に公共交通機関を利用する際、席に座ることができないと、体への負担は想像以上に大きくなります。そんなときのために、妊婦であることを周囲に知らせることができる「マタニティマーク」をつけている人も多いことでしょう。ところが、マタニティマークをつけていても「席を譲られたことがない」「妊娠期間中、一度も席を譲られなかった」という声が少なくあり