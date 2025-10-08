ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > イオンの「まいばすけっと」も…各社が殺風景なスーパーを立ち上げ始… イオン セブン-イレブン スーパーマーケット 企業・ビジネスニュース 文春オンライン イオンの「まいばすけっと」も…各社が殺風景なスーパーを立ち上げ始める 2025年10月8日 6時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 画一的な店舗づくりで酷評も目立つ「まいばすけっと」が都市部に増えている トライアルやセブン-イレブンも「殺風景スーパー」を立ち上げ始めたと筆者 「スーパーの店頭はどうも無機質な感じになっていきそう」と述べている 記事を読む おすすめ記事 ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』 2025年10月7日 17時0分 「一体どうした？三谷幸喜…」 フジの話題作「もしがく」がまさかの低視聴率スタート 「民放連ドラ」25年のブランクは長すぎたか 2025年10月8日 6時12分 梅沢富美男の“断罪”にファンが激怒…草間リチャード敬太の中継映像受け「お酒のせいにするんでしょうけど」 2025年10月7日 20時5分 ハッカー集団が犯行声明 アサヒにサイバー攻撃 2025年10月8日 10時11分 セカオワ・Fukase、“がっつりタトゥー”公開で「紅白出れなくね？」困惑の声続出…YOASOBI、あいみょんも不評で「選考シーズン」に不穏 2025年10月7日 18時5分