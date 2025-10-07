東京ディズニーリゾートで販売される「ディズニー・クリスマス」のスペシャルグッズを紹介！

クリスマスの妖精「リルリンリン」をモチーフにしたグッズが、2025年11月10日より登場します。

2025年は新しく「くすみミント」の衣装も加わり、パークでもおうちでも楽しめる豊富なラインナップになっています☆

発売日：2025年11月10日(月)

販売店舗：

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

東京ディズニーリゾートの「ディズニー・クリスマス」に合わせて、クリスマスの妖精「リルリンリン」のグッズが登場。

2025年は、定番の「くすみレッド」に加えて、優しい色合いの「くすみミント」の衣装が新たに仲間入りしました。

パークで身につけたいカチューシャやセーターなどのアパレルグッズから、おうちでのクリスマスを彩るブランケットやマグカップ、ギフトにぴったりなお菓子まで、多彩なグッズがラインナップされています。

ポストカード

価格：300円

クリスマスの妖精「リルリンリン」がデザインされたポストカード。

お手紙を書くのはもちろん、パークに来た記念にもぴったりです。

シールセット

価格：1,000円

様々な表情の「リルリンリン」がデザインされたシールセット。

手帳や小物をデコレーションするのにぴったりな、かわいいサイズのシールがたっぷり24枚入っています。

ボールペン〈サラサ〉セット

価格：1,600円

人気のボールペン「サラサ」の3本セット。

ブラウングレー、レッドブラック、グリーンブラックの3本セットです。

デコレーションマグネットセット

価格：2,400円

貼るだけであたたかい雰囲気になりそうなデコレーションマグネット。

冷蔵庫やデスク周りをクリスマスらしく彩ってくれるグッズです。

ディズニー・ビークル・コレクション 〈トミカ〉

価格：2,800円

「リルリンリン」デザインのディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

2025年の年号が入っているので、パークに来た記念にぴったりです。

キーチェーン

価格：1,200円

モコモコとした手触りの衣装を着た「リルリンリン」のキーチェーン。

全4種類のうち、どれか1つが入っています。

どのカラーの「リルリンリン」に会えるかは開けてからのお楽しみです。

キーチェーンセット

価格：4,800円

全4種類のキーチェーンがそろったセット。

箱入りのセットなので、コレクションしたい方におすすめです。

バッグチャームケース付

価格：1,500円

「リルリンリン」がデザインされたバッグチャーム。

小さなケース付きで、リップクリームやアクセサリーなどの小物を収納できます。

ぬいぐるみチャームセット

価格：3,700円

新色を含めた3色の衣装を着た「リルリンリン」のぬいぐるみチャームセット。

揺れると帽子についている鈴から優しい音が聴こえてくる、とってもかわいいチャームです。

ぬいぐるみバッジ

価格：各2,500円

クリスマスの妖精「リルリンリン」のぬいぐるみバッジ。

定番の「くすみレッド」と

新色の「くすみミント」の2色が登場します。

ぬいぐるみ

価格：4,500円

お部屋に飾りたい、大きめサイズの「リルリンリン」のぬいぐるみ。

ちょこんと座った姿が愛らしく、クリスマスシーズンのインテリアにぴったりです。

セーター

価格：7,000円

ちょこんと座った「リルリンリン」とリボンが印象的なデザインのセーター。

お友だちとおそろいで身につけて、クリスマスのコーディネートを楽しめます。

カチューシャ

価格：2,400円

大きなリボンが目をひく、「リルリンリン」モチーフのカチューシャ。

セーターと合わせて、パークでのクリスマスコーディネートを楽しむのもおすすめです。

バッチン

価格：1,800円

「リルリンリン」がちょこんと乗ったデザインがかわいいパッチン。

髪の毛や、バッグ、洋服など好きなところにつけて楽しむことができます。

イヤーマフ

価格：3,600円

寒い季節のパークで活躍するふわふわのイヤーマフ。

「リルリンリン」を刺繡した、耳元をあたたかくかわいく飾ってくれるグッズです。

マフラー

価格：3,300円

クリスマスの妖精「リルリンリン」がついたマフラー。

優しい色合いで、どんなコーディネートにも合わせやすいファッションアイテムです。

ミトン

価格：3,300円

チェック柄のリボンがアクセントになったミトン。

手元をあたためてくれる、冬のパークでつけたいかわいい防寒グッズです。

スタイ

価格：2,000円

「リルリンリン」になりきれる、ベビー用のスタイ。

優しい色合いに仕上げられたスタイなので、プレゼントにもおすすめです。

ベビーケープ

価格：6,000円

胸元に「リルリンリン」がワンポイントでデザインされたケープ。

白いポンポンがかわいい、寒い冬でもあたたかく過ごせる一着です。

ショルダーバッグ

価格：3,600円

「リルリンリン」と一緒にお出かけできるショルダーバッグ。

パークを歩くときに注目を集めること間違いなしの、インパクト抜群なグッズです。

トートバッグ

価格：4,500円

「リルリンリン」たちの総柄デザインがかわいいトートバッグ。

小物類を収納するのに便利な内ポケット付きです。

きんちゃくセット

価格：2,400円

2種類のデザインが楽しめるきんちゃくセット。

コスメや充電器など、バッグの中の小物を整理するのに便利です。

ブランケット

価格：5,500円

赤い衣装を身にまとった「リルリンリン」の中に収納できるブランケット。

外出先ではもちろん、おうちでのリラックスタイムのお供としても活躍してくれます。

ポータブルクッション

価格：2,500円

「リルリンリン」デザインのポータブルクッション。

クッションを入れられる、携帯に便利なバッグ付きです。

ランタン

価格：2,700円

さまざまな色に光ってきれいなランタン。

お部屋に飾れば、あたたかい光がクリスマスの夜を素敵に演出してくれます。

マグカップ

価格：2,400円

ちょこんとお座りする「リルリンリン」たちを描いたマグカップ。

「リルリンリン」のかわいい表情に癒やされる、ティータイムが楽しくなるグッズです。

カトラリーセット

価格：2,200円

「リルリンリン」がデザインされたスプーンとフォークのセット。

マグカップとそろえて使いたい、プレゼントにもおすすめのカトラリーです。

トレー

価格：2,200円

ごはんやおやつをのせるのにぴったりなトレー。

おうちでのカフェタイムや、食事を運ぶ際に活躍します。

ステンレスボトル

価格：3,800円

優しい色合いが魅力のステンレスボトル。

持ち運びに便利な取っ手つきです。

ティッシュボックスカバー

価格：3,900円

「リルリンリン」をちょこんと乗せたティッシュボックスカバー。

お部屋に置くだけで、クリスマスらしい温かい雰囲気を演出してくれます。

ルームソックス

価格：2,200円

「リルリンリン」のお顔がデザインされたルームソックス。

もこもこの素材で、足元をかわいくあたためてくれます。

毛布

価格：7,700円

「リルリンリン」を大きくプリントした毛布もラインナップ。

やさしい色合いとやわらかい肌ざわりに仕上げられているので、リラックスタイムを過ごすのにぴったり☆

フェイスタオル

価格：2,000円

クリスマスらしいカラーリングのフェイスタオル。

「リルリンリン」の背景にレイアウトされた雪の結晶が幻想的です。

ミニタオルセット

価格：2,000円

異なるデザインを使用したミニタオル2枚セット。

毎日使うのが楽しくなる、かわいいデザインが魅力です。

ハンドクリーム&リップエッセンス

価格：2,400円

乾燥する季節に嬉しいハンドクリームとリップエッセンスのセット。

くちびるにうるおいを与えるリップエッセンス〈アップルノエルの香り〉と、乾燥を防いでなめらか手肌に整えるハンドクリーム〈ジンジャークッキーの香り〉のセットです。

ネイルシールセット

価格：1,400円

「リルリンリン」のアートが楽しめるネイルシールセット。

クリスマスシーズンのコーディネートに合わせて、指先のおしゃれを楽しめます。

アーモンドチョコレートバー

価格：2,000円

「リルリンリン」の仲間たちがデザインされた缶に入ったアーモンドチョコレートバー。

バッグにはミルク12個、ホワイト12個のアーモンドチョコレートバーが入ってます。

アソーテッド・チョコレート

価格：1,800円

「リルリンリン」がデザインされたチョコレートの詰め合わせ。

缶の中にはホワイト＆ミルクチョコレートやストロベリー風味＆ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートカバード・ストロベリー風味のクッキーが入っています。

チョコレート

価格：1,300円

「リルリンリン」をかたどったチョコレート。

缶の中にはミルクのチョコレートが16個アソートされています。

クッキーA

価格：1,200円

「リルリンリン」の形をした、個包装タイプのクッキー。

「リルリンリン」がデザインされたクッキーが10個入っています。

クッキーB

価格：1,000円

プレゼントボックス風のパッケージに入ったクッキー。

クリスマスパーティーの手土産や、プチギフトにもぴったりなお菓子です。

クリームフィルド・ビスケット

価格：1,500円

「リルリンリン」のかわいさを満喫できるクリームフィルド・ビスケット。

ミトンの形をした袋の中に、チョコクリーム入りのお菓子が入っています。

アソーテッド・スウィーツ

価格：2,000円

「リルリンリン」がデザインされたお菓子の詰め合わせ。

パッケージの中には、バウムクーヘンやマドレーヌ、クッキーが入っています。

マシュマロ

価格：2,400円

お部屋に飾っても素敵な入れ物に入ったマシュマロ。

入れ物の中には、チョコレートクリーム入りといちごクリーム入りのマシュマロがそれぞれ7個ずつ入っています。

ココア マシュマロ付き

価格：1,400円

「リルリンリン」のパッケージに入ったココア。

パッケージの中には、ココアとミッキーシェイプのマシュマロがそれぞれ6袋ずつ入っています。

グミ

価格：1,000円

「リルリンリン」デザインのケースに入ったグミ。

缶の中には、アップル味のグミが15個入っています。

菓子詰め合わせ

価格：1,800円

丸い箱がかわいい菓子の詰め合わせ。

だししお味、あましお味、ミートドリア風味のおせんべい、柿の種、ミルクチョコレート味の柿の種が入っています。

新色の「くすみミント」も加わり、さらに魅力的になった「リルリンリン」のグッズ。

かわいい妖精たちと一緒に、心温まるクリスマスが過ごせます。

東京ディズニーリゾートにて発売される「ディズニー・クリスマス2025」リルリンリン グッズの紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post くすみミントの衣装が仲間入り！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”リルリンリングッズ appeared first on Dtimes.