人気アウトドアYouTuberのばも氏が「デリカD:5は本当に唯一無二！林道・豪雨・けん引...全部任せられる理由」と題した動画を公開。10月にマイナーチェンジが予測される三菱自動車の「デリカD:5」について、その使い倒し術や魅力を熱く語った。 ばも氏は、自身のデリカD:5を8年で21万キロ走破し、「私ほどデリカを使い倒すのはなかなか難しい」と前置きしながら、日々のファミリーキャンプから毎週の山梨往復、トレ&