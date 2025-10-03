子猫を保護できなかったことを後悔していた保護主さんのもとに、そっくりな子猫があらわれて…？運命の出会いに多数の感謝と祝福が寄せられています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で232.9万再生を突破し、「優しいおうちに出会えて子猫ちゃん幸せですね♡」「めちゃくちゃ可愛い鳴き声ですね♡」といった声があがりました。 【動画：駐車場に行くと車の横にいた子猫→近づいてみると……】 運命の出会い Ins