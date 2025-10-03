子猫を保護できなかったことを後悔していた保護主さんのもとに、そっくりな子猫があらわれて…？運命の出会いに多数の感謝と祝福が寄せられています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で232.9万再生を突破し、「優しいおうちに出会えて子猫ちゃん幸せですね♡」「めちゃくちゃ可愛い鳴き声ですね♡」といった声があがりました。

【動画：駐車場に行くと車の横にいた子猫→近づいてみると……】

運命の出会い

Instagramアカウント「@run.pongram」に投稿されたのは、シャムミックスの「ととまる」ちゃんを保護した当時の様子をまとめた動画です。

ある日、駐車場で車の近くにいたところを保護された、当時生後1ヶ月半だったととまるちゃん。保護主さんが近づくと、警戒することなく、簡単に抱っこをさせてくれたそうです。

実は、保護主さんは以前、気にかけていたシャムミックスの子猫が事故に遭い、保護しなかったことを深く後悔していたとのこと。そのため、その子に似ていたととまるちゃんを保護しないという選択肢はなかったといいます。

可愛らしい鳴き声♡

お家で取り急ぎ段ボールに入ってもらったところ、ととまるちゃんは語尾の上がった可愛らしい鳴き声で鳴いていたそう。聞いたことのないアクセントの鳴き方が可愛らしくて、思わず胸がキュンとときめいてしまいます。

保護当初、体重はわずか612gと小柄だったととまるちゃん。災害時用に準備していた大きめのキャリーケースを子猫ハウスとして使用し、すくすくと元気に育っていったといいます。

仲良し姉弟に

実は、ととまるちゃんを保護する数日前に、生後3日ほどの「コタロー」くんも保護していた保護主さん。力の差がありすぎるため、同じ空間にいる時は目が離せなかったそうですが、2ヶ月もすると、ととまるちゃんはコタローくんの毛づくろいをしてあげる、優しいお姉ちゃんに成長したのだとか。

まるで本当の姉弟のようなふたりの姿は、見ているだけで癒されます。

「たすけてくれてありがとうございます。あなたは天使♡」「鳴き声が独特wこんなに可愛い子猫を何で？って思いますね」「うわぁ…めっちゃ可愛い…｡主さんに助けられて､仔猫ちゃんも幸せだと思います」「すごいぶりっこ鳴きしてますね♡可愛い♡」「この子も可愛い♡他の猫ちゃんも可愛いよね！優しい人に拾われてほんとよかった！」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「@run.pongram」では、現在ととまるちゃんとコタローくん含む、7匹の保護猫ちゃんと保護犬のぽんたくんの、賑やかで幸せな日常の様子を動画や写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@run.pongram」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。