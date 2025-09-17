自然豊かな南仏オート・プロヴァンスをルーツに持つロクシタンから、新しい香りの提案「ART OF SCENT」コレクションが誕生します。全13種の香りを自由に組み合わせ、自分だけの香りを奏でられるフレグランス♡シングルでも美しく、重ねることで無限のハーモニーを楽しめる特別なシリーズです。 「ART OF SCENT」が描く新しい香り体験 2025年10月1日（水）発売の「ART OF SCENT」は、これま