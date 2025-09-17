9月16日（現地時間15日）、アメリカを中心とする各メディアがショッキングなニュースを伝えた。スポーツ選手やセレブの豪邸をねらった高級住宅街での強盗事件が多発しているアメリカだが、元メジャーリーガー・イチロー（51）の自宅も強盗犯が押し入る事件が発生していた。【写真】弓子さんの危機を救った!?イチロー夫妻の愛犬「姫弓」と「天朗」複数の強盗容疑で起訴された、パトリック・メソネット被告（29）の裁判で明ら