中国青海省で、建設中にワイヤが切れ崩落した橋＝22日（新華社＝共同）【上海共同】中国青海省で22日未明、黄河をまたいで建設中の橋のワイヤが切れて崩落し、作業員12人が死亡、4人が行方不明となった。国営中央テレビが伝えた。中国メディアによると、橋は100メートル以上にわたり崩落。作業員は黄河に転落したとみられ、行方不明者の捜索が続いている。橋は青海省と四川省をつなぐ「川青鉄道」の一部で、水面から最上部まで